Москва, , 11:04 — REGNUM Мировая индустрия туризма в январе-августе 2020 года потеряла $730 млрд. По тогам года потери достигнут более $1,2 трлн, считают аналитики Всемирной туристской организации (ЮНВТО) приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Эксперты отмечают, что убытки, принесенные туристической отрасли пандемией коронавируса, глобальные. Число интуристов в 2020 году может сократиться на 58−78%. Расходы туристов резко упадут с $1,5 трлн в 2019 г. до $310−570 млрд в 2020 г.

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По данным отчета Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), проблемы индустрии туризма приведут к потере от 1,5% до 2,8% мирового ВВП, что обернется для мировой экономики убытками от $1,17 до $2,22.

Как сообщало ИА REGNUM, в России из-за ситуации с коронавирусом с рынка могу уйти до 30% маленьких и средних туристических компаний.

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