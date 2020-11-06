Москва, , 10:52 — REGNUM Экспорт необработанного леса из России в другие страны за десять лет существенно сократился. Об этом 6 ноября заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Цифры по вывозу за рубеж круглого леса, мы не говорим о контрабанде, которую сложно подсчитать, за последние десять лет у нас сократился вывоз леса. За десять лет вывоз сократился более чем в два раза», — сказал Евтухов.

По его словам, объём экспорта за десятилетие уменьшился с 49 млн кубических метров леса до 16 млн кубометров.

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