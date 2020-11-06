Берлин, , 10:45 — REGNUM Реализация автомобилей в Германии сократилась в октябре 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года на 3,6%. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерального управления по вопросам транспортных средств Германии (KBA).

В октябре, по данным KBA, в Германии было продано 274 303 автомобиля. За десять месяцев 2020 года продажи на немецком авторынке упали на 23%, до 2,3 млн экземпляров.

По данным Федерации немецкой промышленности (VDA), производство и экспорт немецких автопроизводителей в октябре также несколько снизились. Так, в прошлом месяце в Германии было произведено 382 300 автомобилей (-2%) и 276 600 автомобилей было экспортировано (-2%).

С начала года производство автомобилей в Германии упало на 30%, до 2,77 млн единиц, а экспорт также снизился на 30%, до 2,06 млн единиц.

Кроме того, в октябре продажи электромобилей в Германии выросли на 365%. Доля электрокаров составила 8,4% на авторынке страны.

Напомним, продажи автомобилей в октябре 2020 года на британском авторынке сократились на 1,6%, до 140 945 экземпляров.

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