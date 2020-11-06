Москва, , 10:39 — REGNUM Попытки продолжения роста нефти марки Brent 5 ноября привели к возобновлению продаж после достижения отметки $41,50 за баррель. В результате цены перешли в режим нисходящей коррекции, которая получает развитие 6 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня котировки уже тестируют уровень $40 за баррель, утрата которого откроет путь к дальнейшим потерям. На самом деле отступление цен было ожидаемым.

Рынок отыграл позитивную отраслевую статистику из США, которая отразила резкое сокращение запасов сырой нефти. Дальнейшей подпитки подъем не получил, что закономерно повлекло фиксацию прибыли в отсутствие свежих драйверов роста. Ограничило давление на фьючерсы повсеместное снижение доллара, которое заметно ускорилось в четверг.

Тем временем ситуация с пандемией остается плачевной и продолжает ухудшаться, напоминая игрокам о том, что в конечном итоге распространение инфекции может привести к локдаунам, которые достигнут весенних масштабов. Такой сценарий, безусловно, негативен для рынка черного золота в контексте спроса.

5 ноября Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть для азиатских покупателей и повысила цены для Европы, что в целом оказало нейтральное воздействие на рынок.

Сегодня вечером компания Baker Hughes опубликует свой еженедельный отчет по буровой активности, снижение которой может подбодрить Brent под занавес недели», — полагает эксперт.

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