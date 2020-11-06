Москва, , 10:33 — REGNUM Про российский рубль этой осенью впору триллер с продолжением снимать. В первой ноябрьской серии главные роли должны были бы достаться, пожалуй, чиновникам Минфина РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«Минфин 3 ноября при резко подорожавшей валюте, на фоне выборного зарева по ту сторону океана, героически провёл успешный рублёвый аукцион и привлёк более 400 млрд руб. в ОФЗ, вопреки самой что ни на есть неблагоприятной внешней конъюнктуре.

И тем самым внёс решающий вклад в процесс, когда рубль отступил от края в почти что 81 руб. за доллар, а дальше финансовые потоки и продажи госкомпаний постепенно прибили курс снова к «мысу надежды» возле отметки в 77 руб.

Во второй же серии в кадре по идее должны быть не Трамп и Байден, а статисты с Уолл-Стрит, бесстрашно бросившиеся скупать подешевевшие акции: на фоне остающейся неопределённости с фактическим победителем выборов, именно за счёт взлёта американских бирж оживают понемногу аппетиты к риску, и кое-какие высвободившиеся деньги подтянулись сейчас на развивающиеся рынки, а значит, и в российские активы.

Теперь эстафету звёздных ролей явно пора передавать председателям избирательных комиссий и «демократическим» губернаторам штатов Мичиган, Висконсин и Невада, где заканчивается непрозрачный подсчёт поданных по почте голосов, а за дверьми в Детройте и Лас-Вегасе стоят наблюдатели от республиканцев, которых не допускают к контролю за процессом подсчёта, прикрывая стеклянные переборки картонными щитами.

Дальнейшие подвижки курса рубля будут 6 ноября и 9 ноября. Это почти целиком будет зависеть от настроений, с которыми всю эту смену декораций воспримут биржи США и Европы.

Если трейдеры и управляющие фондов сохранят там «покерфейс» в духе, что рынки, в конце концов, десятилетиями росли при любых президентах, то доллар продолжит дешеветь по отношению к евро, к юаню и к корзине из других основных валют, как это было с ночи 4 ноября и 5 ноября, — тогда и в России доллар может опуститься пониже: в район 76 руб. или даже 75,50 руб.

Если же европейские биржи первыми не выдержат взятых темпов роста, а пока что индексы во Франции и Германии на фоне «чудес» в Америке прибавляют в котировках пятый день подряд — или особенно если вернётся волатильность на биржи Нью-Йорка, и тогда индексы S&P500 и акции «бигтехов» трейдеры не потащат выше, а вновь слегка уронят — то в этом случае быстро возобновится и ослабляющее давление на рубль, вплоть до 78−79 руб. за доллар или даже выше.

Для курса рубля сейчас важны, в принципе, даже не «Байден или Трамп», а чтобы закончилась неопределённость. Пока ситуация подвешенная, внешние инвесторы не склонны, конечно, спешить с прямыми инвестициями в Россию.

За счёт же чисто внутренних ресурсов курс рубля всерьёз и надолго не отрегулировать, а можно лишь потянуть время, пережидая ситуацию», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль может укрепиться до отметки 75,30