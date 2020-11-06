Лондон, , 10:34 — REGNUM По итогам октября 2020 года в Великобритании было реализовано 140 945 новых легковых машин, что на 1,6% меньше, чем в октябре годом ранее. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

По данным SMMT, с января по октябрь 2020 года дилерам в Великобритании удалось реализовать 1,38 млн машин, что на 31% меньше, чем год назад.

Отмечается, что продажи электрифицированных автомобилей подскочили в октябре на британском авторынке на 143,9%, до 50 307 единиц. При этом продажи машин с бензиновыми и дизельными двигателями за отчетный период сократились на 21,3% и 38,4% соответственно.

Тремя самыми продаваемыми моделями на рынке Великобритании в прошлом месяце были Mercedes A-Class (4 149 единиц), Vauxhall Corsa (3957 единиц) и Ford Fiesta (3845 единиц).

Напомним, в октябре компания Ford изменила моторную линейку модели Fiesta в Великобритании. Так, дизельная версия Fiesta была заменена серией автомобилей с гибридной силовой установкой, что связано с низкими продажами дизельных моделей.

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