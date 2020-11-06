Омск, , 10:32 — REGNUM За неделю с 27 октября по 3 ноября в Омске незначительно подорожал антисептик для рук, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в мэрии города.

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Также из непродовольственной группы товаров за указанный период в Омске выросли в цене шампунь и пеленки для новорожденных.

Из продуктов питания рост цен свыше 3% произошел на сахар, огурцы и капусту. Более чем на 2% подешевели пшено, рис, гречка, вермишель, печенье, свинина, говядина и мясо кур.

Из непродовольственной группы товаров подешевели туалетная бумага, зубная паста и санитарно-гигиенические маски.

В целом в городе не наблюдается резкого роста цен на товары первой необходимости, дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости, подытожили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 13 по 20 октября в Омске подорожали санитарно-гигиенические маски.

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