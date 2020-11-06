Уфа, , 10:29 — REGNUM Объем экспорта в Южную Корею за счет поставки машиностроительного оборудования и лесоматериалов планирует увеличить Башкирия. Об этом сообщила председатель государственного комитета республики по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева на «Часе с Торговым представителем», 6 ноября сообщает пресс-служба госкомитета республики по внешнеэкономическим связям.

По ее словам, у Башкирии есть огромный потенциал для увеличения объема экспортных поставок в Корею: лесоматериалы, машиностроительное оборудование, включая турбореактивные и турбовинтовые двигатели, а также необработанные алюминий и полимеры винилхлорида.

По словам Торгового представителя России в Республике Корее Александра Масальцева, наиболее перспективными направлениями для экспорта также являются продукты нефтедобычи, битумные материалы, битум, а также продукты сельскохозяйственной промышленности: кормовые и зерновые культуры.

Сообщается, что за восемь месяцев текущего года внешнеторговый оборот между Башкирией и Республикой Кореей составил $5,5 млн, при этом объем экспорта составил $2,7 млн.

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