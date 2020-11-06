Москва, , 10:15 — REGNUM Реализация автомобилей японской компании Suzuki в России в октябре 2020 года выросла на 5%, до 832 экземпляров. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

За период с января по октябрь 2020 года реализация японской марки составила 6 288 автомобилей, что на 11% больше показателя продаж прошлого года.

Самой продаваемой моделью Suzuki в прошлом месяце стал компактный кроссовер Vitara, который купили 584 автолюбителя России (+6%). На втором месте — внедорожник Jimny. В октябре 2020 года на этой модели остановили свой выбор 157 покупателей из России, что превышает на 5% показатель продаж аналогичного периода 2019 года.

«Продажи Suzuki в России продолжают расти в условиях нестабильной ситуации на рынке. Безусловно, мы гордимся таким результатом и хотим поблагодарить наших партнеров по дилерской сети, сотрудников, и, конечно, поклонников марки», — отметил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта.

Ранее компания Suzuki представила в Индонезии особую вариацию мотоцикла GSX-R150.

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