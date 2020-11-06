Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM На предприятии Hyundai в Санкт-Петербурге началось производство рестайлинговых кросс-хэтчбеков KIA Rio X. Об этом сообщает пресс-служба KIA.

«Подробная информация о дате начала продаж, технических характеристиках, оснащении и комплектациях кросс-хэтчбека KIA Rio X будет представлена в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленная модель получила более агрессивный дизайн. Спереди модель получила обновленные бампер, радиаторную решетку и оптику. Экспрессии облику KIA Rio X добавляют увеличенные воздухозаборники.

Линейка двигателей, по предварительной информации, останется прежней. Так, на Kia Rio X-Line на данный момент оснащается агрегатами на 1,4 и 1,6 л, мощность которых составляет 100 и 123 л. с. соответственно. Двигатели на выбор сочетаются с «механикой» или «автоматом».

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