Москва, , 09:54 — REGNUM В России рост спроса на наличность отражает шок от двух факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Главное — это коронавирус, который привел к ограничениям вплоть до самоизоляции, — пояснил экономист. — Естественно, многие почувствовали необходимость иметь дома «страховой» запас наличности, достаточный на случай повторения второй и, возможно, последующих волн пандемии. Второй существенный фактор — экономический, резкое снижение ключевой ставки привело к падению ставок по депозитам. А падение экономической активности спровоцировало девальвационные ожидания и падение реальных располагаемых доходов, что снизило доверие к банкам и предопределило потерю интереса к депозитам в них».

Кроме того, Ордов отметил, что снижение экономической активности в России привело к тому, что малый и средний бизнес стали выживать за счет частичного перехода в «серую» экономику, где востребованы наличные средства.

«Но октябрь показал, что склонность к наличным наткнулась на падение реальных доходов, поэтому потенциала роста наличных практически не осталось, да и уровень финансовой грамотности относительно велик, поэтому все понимают бессмысленность хранения наличных рублей под матрасом», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева также связала рост спроса на наличность с недоверием населения к банковской системе РФ.

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