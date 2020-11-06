Ангарск, Иркутская область, , 09:45 — REGNUM Арбитражный суд Иркутской области взыскал 4,8 миллиона рублей с ангарского ООО «Звезда»: компания должна вернуть деньги Фонду капитального ремонта Приангарья за необоснованное обогащение при производстве работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных в Ангарске. По результатам рассмотрения апелляционной и кассационной жалоб данное решение оставлено в силе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Также известно, что в течение 2020 г. посуду было взыскано 18,7 млн рублей.

«Мы стремимся сохранять средства собственников жилья, расположенного в многоквартирных домах Приангарья, где проходят капитальные ремонты общего имущества. В некоторых случаях приходится прибегать к судебной защите их интересов», — пояснил исполняющий обязанности генерального директора Вадим Лысов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, от действий руководства компании «Звезда», победившей в конкурсе на осуществление работ по ремонту лифтов, пострадали жители десятков многоквартирных домов в Ангарске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском.

28 сентября 2020 года по данному делу был задержан сын экс-губернатора Приангарья, депутат местного парламента Андрей Левченко. По месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски.

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В конце сентября 2020 года фонд капитального ремонта Приангарья заявил о намерении вернуть на свои счета средства, которые были уплачены по контрактам на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Речь идёт о сумме более 559 млн рублей.

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Тем временем, компания «Звезда» пытается взыскать с фонда капремонта региона более 100 млн рублей за разрыв контрактов.

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