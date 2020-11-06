Москва, , 09:44 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ резко увеличился спрос на наличные деньги это недоверие населения к банковской системе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Еще одна причина — бизнес также сыграл роль в увеличении спроса на наличные деньги, потому что брал кредиты и выбирал наличный расчет с клиентами и сотрудниками, — пояснила она. — По данным аналитиков Сбербанка во время пандемии выросла доля «серого» сектора в экономике: в апреле-июне более 8% выручки компаний оказалось не раскрыто. Эльвира Набиуллина также связывает спрос на наличные деньги с активностью туристов, которые стали больше путешествовать по России».

Как полагает Кошелева, отсутствие ограничительных карантинных мер и нормализация экономики приведут к восстановлению ситуации и сокращению спроса на наличные.

«В стабильной экономической ситуации население готово инвестировать как в недвижимость, в фондовый рынок, так и доверять деньги банкам», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на начало октября 2020 года на руках у граждан России и в кассах предприятий находилось свыше 12,1 трлн рублей наличных денег.