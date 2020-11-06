Сургут, Югра, , 09:30 — REGNUM Власти Сургута (ХМАО) организовали электронную площадку для обсуждения передачи инвестору «Городских тепловых сетей». Сейчас все сторонники и противники коммунальной концессии могут высказать свое мнение на сайте «Стратегия 24».

Отметим, что вокруг концессии муниципального предприятия «Городские тепловые сети» в Сургуте развернулась серьёзная дискуссия. Глава города Вадим Шувалов неоднократно подчёркивал, что передача теплосетей в концессию — это не передача в собственность.

«В теплоснабжение деньги вкладывать придётся. Сейчас есть вариант сделать это, не экономя на детских садах и благоустройстве. Мы обязаны этот вариант рассмотреть. Решение остаётся за сургутянами», — пояснил идею всеобъемлющего обсуждения глава экономической столицы Югры.

Инициатором концессии выступает сургутская «Холдинговая компания Вектор». Противники концессии переживают о повышении стоимости жилищно-коммунальных услуг с приходом концессионера на сети.

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