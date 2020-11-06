Уфа, , 09:33 — REGNUM Стекольный завод намерены построить в Башкирии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, новое производство планируют создать на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Благовещенск». Министерство экономического развития России включило ООО «Благовещенский стекольный завод-Дуглас» в реестр резидентов ТОСЭР.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства республики Рустама Муратова, на реализацию данного проекта необходимо направить порядка 200 млн рублей. При этом будет создано 42 рабочих места.

По словам заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики региона Екатерины Кликуновой, предприятие планирует выпускать порядка 180 тысяч единиц продукции ежегодно.

Сообщается, что в реестр резидентов ТОСЭР Башкирии были включены 66 предприятий.

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