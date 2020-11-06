Сеул, , 09:25 — REGNUM В 2019 году южнокорейский концерн Hyundai Motor Group занял четвертое место в мире по объёму продаж экологически чистых транспортных средств. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA).

Согласно опубликованным данным, мировой объём продаж «зеленых» авто вырос на 14,4%, до 5,27 млн автомобилей. В частности, объём продаж гибридов вырос на 20,6%, до 3,17 млн автомобилей, электромобилей — на 6,1%, до 2,1 млн автомобилей.

Известно, что первое место в списке заняла японская компания Toyota с показателем 19,8 млн автомобилей. За ней следуют Tesla (460 тыс. автомобилей), Honda (390 тыс. автомобилей), Hyundai и KIA (350 тыс. автомобилей).

В списке стран, в которых было приобретено наибольшее количество экологически чистых транспортных средств, лидирует Европа (1,5 млн автомобилей), Китай (1,31 млн автомобилей), Япония (1,14 млн автомобилей).