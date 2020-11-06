Москва, , 09:14 — REGNUM Дилеры китайской компании JAC начали продажи рестайлингового кроссовера JAC S5. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Стоит отметить, что вместо пятиконечной звезды в овале на передней части нового автомобиля вписано название компании.

Что же касается оснащения, то здесь можно отметить систему бесключевого доступа в салон, климат-контроль, электромеханический стояночный тормоз, кресло водителя с электрическим приводом регулировками и функцией памяти. Кроме того, у модели есть датчики света и дождя, а также воздуховоды для второго ряда кресел и парктроники.

На официальном сайте российского отделения компании JAC обновлённого кроссовера пока нет. Ожидается, что новый автомобиль будет введён в прайс-листы дилеров в качестве ещё одной комплектации модели.

Цена базовой версии JAC S5 составляет 1 299 000 рублей.

Ранее компания JAC Motor получила в РФ Одобрение типа транспортного средства на новый лифтбек J7, дизайн которого создавал экс-дизайнер Maserati и Alfa Romeo Даниэль Гальоне.

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