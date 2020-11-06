Ташкент, , 09:06 — REGNUM Геологическая компания Epsilon Development Company (EDC) восстановила работу нефтегазовой скважины «Дарахтли-1» в Узбекистане, сообщили в пресс-службе американской компании.

Специалисты выполнили гидроразрыв пласта и капитальный ремонт скважины. Благодаря принятым мерам суточная добыча газа составила 150−200 тыс. куб. метров и 10 тонн нефти.

До 7 ноября скважину планируют подключить к магистральному газопроводу. Запас углеводородов на месторождении «Дарахтли-1» в Узбекистане составляет 2,5 млрд куб. метров природного газа, 127 тыс. конденсата и 29 тыс. тонн нефти.

Отметим, компания EDC занимается добычей нефти и газа в Узбекистане. В 2019 году власти республики выдали компании лицензии на разработку пяти месторождений. По официальным данным, в разработку месторождений планируется инвестировать около $5 млрд.

Проекты реализуются на условии равного разделения добытых углеводородов между инвестором и государством.

Читайте также: Глава Узбекистана приказал добывать к 2024 году до 42,3 млрд кубов газа