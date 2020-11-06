Уфа, , 09:05 — REGNUM Завод по производству усиленных композитных опор для уличных фонарей, дорожных знаков и различных технических средств планируют создать в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на онлайн-совещании в формате «Инвестиционный час» в правительстве республики.

По словам генерального директора ООО «Электротекс-ИТС» Анатолия Павлова, технологическую линию предприятие намерено построить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга». При этом будет создано 400 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит более одного млрд рублей.

Отмечается, что новый комплекс планируется запустить осенью следующего года. Планируется, что в 2024 году производство выйдет на проектную мощность.

Инвестор подчеркнул, что новые опоры будут лёгкими, безопасными и устойчивыми к коррозии, поэтому спрос на них постоянно растёт.

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