Москва, , 09:02 — REGNUM В России с начала 2020 год в зарегистрировано новых 1186 биологически активных добавок (БАД) к пище, из них 700 произведены в России, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Всего в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации специализированной пищевой продукции зарегистрировано 22 тыс. 484 БАДов к пище, из них 12 тыс. 412 российского производства.

Отмечается, что в России за последние пять большая часть БАДов к пище приходилась на отечественную продукцию — около 60%, доля БАДов из США — около 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство промышленности и торговли РФ рассмотрит предложение Роспотребнадзора о введении маркировки на биологически активные добавки (БАД).

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