Абакан, , 08:56 — REGNUM В арбитраж Хакасии поступил крупный финансовый иск от оптового продавца фармацевтической продукцией. Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает министерство здравоохранения республики, передаёт ИА REGNUM.

Иск от московского ООО «Фармконтур» поступил 6 ноября 2020 года. Сумма требований — 20 585 429,2 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец учреждена в Москве в мае 2014 года. Её уставный капитал минимален — 10 тыс. рублей. Директор и владелец с 2018 года — Сергей Шакиров, который также оформлен как ИП в Подмосковье с основным видом деятельности — розничная торговля лекарственными средствами в аптеках.

По данным с сайта «Госрасходы», с данной компаний у министерства в 2020 году было три госконтракта и все на поставку препарата «Экулизумаб», который входит в группу иммунодепрессивных средств и используется для лечения некоторых редких заболеваний. Контракты были заключены на 20,2 млн рублей, 17,2 млн рублей и 5,4 млн рублей в период с января по май 2020 года.

Напомним, создание российского аналога одного из самых дорогих препаратов в мире — «Экулизумаба» ранее было поддержано Минпромторгом РФ.