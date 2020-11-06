Чебоксары, 6 ноября 2020, 08:50 — REGNUM В Чувашии сохранят нулевую ставку для вновь зарегистрированных предпринимателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 ноября, заявил на внеочередном заседании регионального правительства вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.
Глава минфина отметил, что федеральный законодатель дал регионам право до 1 января 2024 года устанавливать налоговые каникулы, «то есть нулевую налоговую ставку по упрощённой системе налогообложения и патентной системе для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей».
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют продлить льготы по упрощённой системе налогообложения, введённые в условиях пандемии. В результате в 2021 году выпадающие бюджетные доходы оцениваются в 77 млн рублей.
Напомним, ранее бизнес-омбудсмен Чувашии Александр Рыбаков заявлял, что на 1 января 2020 года насчитывалось 45 300 субъектов МСП, что на 800 меньше уровня 2018 года (снижение на 1,7%).
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