Чебоксары, , 08:50 — REGNUM В Чувашии сохранят нулевую ставку для вновь зарегистрированных предпринимателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 ноября, заявил на внеочередном заседании регионального правительства вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Глава минфина отметил, что федеральный законодатель дал регионам право до 1 января 2024 года устанавливать налоговые каникулы, «то есть нулевую налоговую ставку по упрощённой системе налогообложения и патентной системе для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей».

«Для тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг, услуг по предоставлению мест для временного проживания. Предлагаем воспользоваться этой возможностью и предусмотреть соответствующие изменения», — сказал Михаил Ноздряков, представляя проект закона «О внесении в отдельные законодательные акты Чувашской Республики».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют продлить льготы по упрощённой системе налогообложения, введённые в условиях пандемии. В результате в 2021 году выпадающие бюджетные доходы оцениваются в 77 млн рублей.

Напомним, ранее бизнес-омбудсмен Чувашии Александр Рыбаков заявлял, что на 1 января 2020 года насчитывалось 45 300 субъектов МСП, что на 800 меньше уровня 2018 года (снижение на 1,7%).

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