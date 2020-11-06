Сеул, , 09:01 — REGNUM Крупные зарубежные инвестиционные банки пересмотрели прогнозы темпов падения экономики Южной Кореи в 2020 году. Об этом сообщает KBS.

По состоянию на конец октября девять международных компаний, среди которых J.P. Morgan, Goldman Sachs, HSBC и UBS, прогнозируют падение южнокорейского ВВП на 1,2%, что на 0,2% выше по сравнению с сентябрьским прогнозом.

Известно, что специалисты улучшили свои прогнозы семи из десяти стран Азии, включая Южную Корею. Это связано с ростом надежд на восстановление экономик.

Отмечается, что пять инвестиционных банков пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения. По мнению специалистов Credit Suisse темпы падения экономики Южной Кореи составят 1,2%, Barclays — 0,9%, JP Morgan —1%, Citi — 1,4% и Goldman Sachs —1,3%.

Такие банки как BoA-Merrill Lynch, HSBC и UBS сохранили прогнозы на уровне прошлого месяца, а эксперты Nomura Securities понизили прогноз темпов падения экономики с 0,6% до 0,8%.

Между тем, по мнению экспертов, темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 3,3%, что на 0,1% больше по сравнению с предыдущим прогнозом.