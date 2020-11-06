Чебоксары, , 08:43 — REGNUM В Чувашии планируют продлить льготы по упрощённой системе налогообложения, введённые в условиях пандемии. В результате в 2021 году выпадающие бюджетные доходы оцениваются в 77 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 ноября, заявил на внеочередном заседании регионального правительства вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

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Глава минфина, представляя проект закона «О внесении в отдельные законодательные акты Чувашской Республики», акцентировал внимание на дополнительных льготах по упрощённой системе налогообложения, подчеркнув, что при разработке документы были учтены предложения предпринимательского сообщества.

«Предлагается в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии и ухудшения условий деятельности для налогоплательщиков, которые включены в перечень пострадавших отраслей, отчасти продлить льготный режим на 2021 год и установить ставки налогообложения по УСН 4% и 10% вместо базовых установленных 6% и 15% — соответственно от доходов и от доходов минус расходы», — сказал Михаил Ноздряков.

По его словам, в результате выпадающие доходы консолидированного бюджета в 2021 году оцениваются в 77 млн рублей.

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