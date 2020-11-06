Москва, , 08:32 — REGNUM Дилеры немецкой компании BMW в России начали приём заказов на кроссоверы BMW X5 M Competition и X6 M из ограниченной серии First Edition. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Всего будет собрано только 500 таких машин, из них 50 доступны для российского рынка. Основным отличием и преимуществом серии First Edition является эксклюзивные цвета кузова из линейки BMW Individual. Для моделей X5 M и X6 M Competition предложены два матовых оттенка: Frozen Dark Silver и Frozen Marina Bay Blue.

Внешне оба автомобиля выделяются углепластиковым корпусом зеркал заднего обзора, а также M-спойлером (у X6 M Competition) и чёрными колёсными дисками размером 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.

Автопроизводители укомплектовали новинки пакетом Competition. В него входят: адаптивная подвеска, новая выхлопная система и активный дифференциал M Sport. Также у кроссоверов имеются топовые лазерные передние фонари, передние сиденья с вентиляцией и функцией массажа, а также доводчики дверей.

Цена BMW X5 M Competition First Edition равна 12 990 000 рублей, а BMW X6 M Competition First Edition — 13 390 000 рублей.

Напомним, в октябре 2020 года компания BMW объявила об отзыве 26 700 машин по всему миру. Под отзыв попали подзаряжаемые гибридные модели BMW X1, X2, X3 и X5, седаны серий 3, 5 и 7, компактвэн 2 серии Active Tourer, спорткар BMW i8 и кроссовер MINI Countryman. Причиной сервисной кампании стали некачественные аккумуляторные батареи.

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