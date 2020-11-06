Москва, , 08:12 — REGNUM Экономисты Высшей школы экономики предложили повысить налоги на неинвестируемые личные доходы для богатых граждан России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Отмечается, что речь идёт о ставке налога в размере 20% для доходов физических лиц свыше 12 млн и 24% для 24 млн рублей в год.

Также экономисты предложили возвратиться к ставке 24% или 30% по налогу на прибыль (сейчас 20%) в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета.

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По мнению специалистов, уровень контроля налоговых органов и экономическая ситуация в мире «ограничивают возможности бегства национального капитала». Поэтому данная инициатива не приведёт к значительной эмиграции налогоплательщиков, считают в ВШЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, которым устанавливается налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 15% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физического лица, определив при этом виды доходов, к которым применяется эта налоговая ставка.

Ставка будет рассчитываться таким образом, что в отношении доходов до 5 млн рублей сохранится ставка 13%, а в отношении доходов более 5 млн рублей налоговая ставка будет составлять 650 тыс. рублей и 15% суммы доходов, превышающих 5 млн рублей.

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