Москва, , 08:10 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2020 года в России самыми продаваемыми новыми легковыми машинами европейских марок стали модели Volkswagen Polo. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, за отчетный период немецкую модель Polo приобрели 41,6 тыс. российских покупателей.

Второе место в рейтинге самых популярных «европейцев» занимает лифтбек Skoda Rapid. Его купили 24,2 тыс. человек. Тройку лидеров замыкает ещё одно немецкое авто — кроссовер Volkswagen Tiguan. Эту машину дилерам удалось реализовать в количестве 23,7 тыс. экземпляров.

На четвёртом и пятом местах модельного рейтинга разместились соответственно Renault Logan (21,7 тыс. ед.) и Renault Duster (21,2 тыс. ед.).

Всего же за девять месяцев текущего года на долю новых легковых машин европейских компаний пришлось 28% от всех продаж новых легковушек в России.

Напомними, по итогам трёх кварталов нынешнего года лидером продаж на рынке грузовых авто в РФ стал КамАЗ-43 118. За указанный период этот автомобиль был продан в стране 4707 раз. Таким образом, в сравнении с прошлым годам его продажи выросли на 3%.

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