Москва, , 08:08 — REGNUM Торги по рублевым парам 5 ноября завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 2,96%, до 77,00 руб., евро/рубль — на 1,97%, до 91,06 руб., фунт/рубль — на 2,21%, до 101,04 руб. На биржах наблюдался повышенный интерес к рисковым активам и акциям, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Ралли фондовых индексов и общее ослабление доллара повысили спрос на валюты развивающихся рынков. Учитывая, что 4 ноября Мосбиржа не работала, то после праздника торги на внутреннем валютном рынке открылись гэпами вниз.

Пара доллар/рубль открылась на уровне 78,10 руб. против предыдущего закрытия 79,35 руб. Рубль потерял страх перед победой Джо Байдена и к закрытию вечерней сессии укреплялся до 76,78 руб.

Демократ Джо Байден заявил, что не сомневается в своей победе на этих выборах, но не объявляет об ней. Ждёт подсчета голосов во всех штатах. Действующий президент США Дональд Трамп заявил о мошенничестве и требуют пересчета голосов в некоторых штатах.

Трамп обещал дойти до Верховного суда, так как система почтового голосования привела к коррупции. Его юристы сейчас занимаются этим вопросом.

Подсчет голосов не завершился, а инвесторы уже закладывают в цену сценарий, что президентом США станет Байден, а сенат останется под контролем республиканцев. Они рассчитывают на то, что демократы быстро примут пакет стимулирующих мер. Подсчеты будут продолжаться еще долго. В Неваде бюллетени принимают до 12 ноября, в Джорджии пообещали все посчитать за 10 дней.

Сегодня, 6 ноября, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,48%, до $40,06. Для рубля укрепление — это коррекционное движение, которое в любой момент может остановиться. Сейчас пара доллар/рубль находится на ключевой поддержке 76,80 руб.

В случае сохранения повышенного спроса на рисковые активы, стоит ожидать краткосрочного укрепление рубля до 75,30 руб. Учитывая, что рост нефтяных котировок застопорился, то по итогам дня ожидается ослабление рубля до 78,15 руб.

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