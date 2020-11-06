Барнаул, , 07:44 — REGNUM В аптеках Алтайского края наблюдается недостаток отдельных препаратов, назначаемых пациентам с коронавирусом. Как следует из официального сообщения регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба, состоявшегося накануне вечером, 5 ноября, вместе с тем, объемы продаж самых востребованных лекарств выросли в 3−4 раза по сравнению с обычным временем.

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Поставки свежих партий препаратов в аптечную сеть продолжаются в существенных объемах, но спрос на отдельные позиции все еще превышает существующее предложение фармацевтических компаний. В стационарных медицинских учреждениях, по данным регионального минздрава, созданы запасы лекарств на месяц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 ноября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет достигло 20 339 человек, причём ровно 226 из них добавились за 24 часа. Тяжелобольных насчитывается 589 (+32 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 183 пациента (+ три за последние сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

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