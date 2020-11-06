Чита, , 07:30 — REGNUM В связи с многочисленными жалобами жителей Забайкалья на работу поликлинических подразделений, вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев проинспектировал работу городской поликлиники №1 на улице Горбунова в Чите. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, ранее жители Железнодорожного района краевой столицы неоднократно обращали внимание на большие очереди и долгое время ожидания приема.

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Руководство поликлиники пообещало дополнительно создать рабочие места для четырех медиков, привлечь их к работе 9 ноября. Два из них начнут первичный прием пациентов в первом фильтр-боксе, два во втором, куда читинцы приходят уже после постановки диагноза.

Андрей Гурулев предложил необходимую помощь со стороны краевого правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае общее число выявленных носителей коронавируса достигло уже 13 210 человек, причём 243 из них добавились только за последние сутки, 4 ноября, что является новым «рекордом».

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