Вашингтон, , 07:11 — REGNUM Базовая процентная ставка, которую определяет Федеральная резервная система (ФРС) США, осталась на уровне 0−0,25% после заседания руководства финансового регулятора, сообщается на его сайте.

В заявлении ФРС отмечается, что показатель будет удерживаться в этом интервале значений, пока условия на рынке труда не достигнут уровней максимально необходимой занятости, а темпы инфляции не снизятся до целевого уровня в 2%.

Кроме того, регулятор собирается продолжить покупку казначейских облигаций и ценных бумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии сессии 5 ноября, несмотря на ситуацию на выборах президента США.

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