Барнаул, , 07:03 — REGNUM Алтайский общественник, председатель ТСЖ «Касноармейский, 53» Константин Емешин рассказал корреспонденту ИА REGNUM, за чей счёт поводится дезинфекция в жилых помещений Барнаула во время эпидемии коронавируса:

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«Есть несколько видов дезинфекций. Первый: при выявлении больного приезжает бригада Роспотребнадзора, которая проводит обработку подъезда бесплатно, за счет городского бюджета. Второй: по графику уборщица ведет уборку с добавление дезсредств. Третий: некоторые жильцы берут у завхоза дезсредства, если кто-то хочет себя обезопасить дополнительно. ТСЖ закупило дезсредств на 18 тысяч рублей.

Реально ТСЖ из размера платежа 14,4 рублей с квадратного метра тратит на дезинфекцию по 40 копеек с квадратного метра. Дополнительно лифтовая компания, производящая уборку кабин, проводит обработку кабин лифтов, но это входит в состав оплаты за лифты».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции будут проводить в за счёт жильцов. Вопрос об установлении платы за проведение профилактических мероприятий собственники жилых помещений должны в ближайшее время рассмотреть на общих собраниях.

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