Пермь, , 07:01 — REGNUM В Перми до конца 2020 года модернизируют пешеходные переходы на 39 объектах. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, начальная (максимальная) цена лота составляет 4,6 млн рублей.

Победитель аукциона должен начать работы с момента заключения контракта, а завершить их до 14 декабря 2020 года. Источником финансирования является бюджет города.

В рамках модернизации пешеходных переходов выполняются работы по демонтажу и установке новых опор светофорных объектов для обеспечения монтажа выносных кронштейнов над проезжей частью с дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход». Для выполнения работ следует использовать огрунтованные и окрашенные или оцинкованные методом горячего цинкования опоры в соответствии с требованиями ГОСТ 32 948−2014. Высота опоры — не менее 6,5 м над уровнем проезжей части, а диаметр — не менее 108 мм.

Так, на перекрестке улиц Зои Космодемьянской — Василия Каменского подрядчик осуществит демонтаж существующей опоры светофорного объекта, монтаж новой опоры, перенос двух транспортных светофоров и двух пешеходных светофоров, перенос табло обратного отсчета времени и дорожных знаков.

На пересечении улиц Куфонина-Парковый произведут демонтаж существующей опоры светофорного объекта, монтаж новой опоры светофорного объекта, перенос транспортного светофора и двух пешеходных, а также перенос устройства голосового и звукового сопровождения и перенос дорожных знаков.