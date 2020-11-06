Барнаул, , 06:52 — REGNUM Известие о значительно возросшем спросе на наличность из-за режима самоизоляции корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

Оксана Молодых. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Личный архив Оксаны Молодых

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«Да, действительно, такая тенденция имеет место. И среди граждан, и в бизнес-среде закрепились настроения неопределенности и тревоги за состояние экономики и собственное благополучие. Низкие ставки по вкладам на фоне инфляции не обеспечивают доходности средств. Люди находятся в режиме смятения, сопряженного с осторожностью, и плохо понимают, куда пристроить свои финансы. И физлица, и бизнес выводить средства в наличку могли и в связи с латанием дыр. Люди теряли работу, рвались договорные отношения, что требовало использования накоплений и способствовало, незаконному в том числе, обналичиванию денег предпринимателями».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по утверждению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост — 28,3% в годовом выражении.