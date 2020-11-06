Чебоксары, , 06:39 — REGNUM В Чувашии обанкротился сельхозкооператив «Звезда» в Марпосадском районе, наблюдение введено в отношении СХПК «Колос» в Яльчикском районе. Данные сельхозкооперативы работали более 20 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арбитражный суд Чувашии признал несостоятельным (банкротом) сельскохозяйственный производственный кооператив «Звезда», зарегистрированный в Марпосадском районе. Конкурсное производство открыто до 26 апреля 2021 года.

Отметим, что заявление о признании СХПК банкротом было зарегистрировано в суде 30 декабря 2019 года, сумма требований на тот момент составляла 2 961 465 рублей 14 копеек. В марте 2020 года было введено наблюдение.

Банкротством может завершиться иск в отношении другого сельскохозяйственного производственного кооператива. Речь идёт об СХПК «Колос», зарегистрированном в Яльчикском районе. В октябре Арбитражный суд Чувашии ввёл в отношении кооператива процедуру банкротства — наблюдение. Рассмотрение дела назначено на 8 февраля 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, СХПК «Звезда» зарегистрировано в 2000 году, заявленное в настоящее время место нахождения — село Первое Чурашево Марпосадского района. СХПК «Колос» зарегистрировано в 1997 году, адрес прописки — село Новое Байбатырево Яльчикского района.

Юридические лица учреждены путём реорганизации. СХПК «Колос» зарегистрировано в качестве юридического лица администрацией Яльчикского района Чувашии 25 мая 1997 года, о чем внесена запись 2 октября 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц. СХПК «Звезда» зарегистрировано как юрлицо администрацией Мариинско-Посадского района.

По последним данным, число участников в обоих СХПК одинаковое — 11 человек, заявленный кооперативами основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.