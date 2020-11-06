Брюссель, , 06:05 — REGNUM Срочную финансовую поддержку запросили аэропорты ЕС для преодоления кризиса на фоне пандемии нового коронавируса, сообщается на сайте Международного совета аэропортов (ACI).

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В заявлении организации отмечается, что компании страдают от массовых сокращений персонала и нехватки средств. При этом ситуация все больше усугубляется и требует немедленной реакции.

Среди мер по сдерживанию негативных процессов предлагается: расширить программы помощи потерявшим работу сотрудникам, увеличить размер компенсации аэропортам и доработать меры по восстановлению авиасообщения до 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября комиссар по экономике ЕС Паоло Джентилони заявил, что вторая волна пандемии остановила экономическое восстановление европейских государств.

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