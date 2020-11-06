Хух-Хото, Китай, , 03:57 — REGNUM Все три бедные малые этнические группы во Внутренней Монголии на севере Китая вошли в последнюю группу людей, выведенные из нищеты, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Как было заявлено, всего в число 82 человек, выведенных из нищеты, вошли 69 представителей дауров и 13 эвенков. В 2014 году 10 281 представитель трех этических групп, в которые входят дауры, эвенки и орочи, был признан живущим за чертой бедности. Общая численность населения данных групп в Китае составляет около 102 тыс. человек.

В последние года регион предпринял огромное количество усилий по искоренению нищеты, а также по развитию образования, медицинских услуг, культуры и спорта в местах плотного проживания нацменьшинств.