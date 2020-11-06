Саратов, , 03:49 — REGNUM В арбитраж Саратовской области поступил крупный финансовый иск от обанкроченного «НВКБанка». Он требует более 380 млн рублей с АО «Энгельсский литейный завод». Дело пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск от конкурсного управляющего «лопнувшего» банка — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступил 5 ноября 2020 года. Сумма требований — 380 794 091,94 рубля. Подробности пока неизвестны.

Компания-ответчик, по данным ЕГРЮЛ, учреждена в 2015 году с основным видом деятельности — производство автобусов и троллейбусов.

Напомним, «Нижневолжский коммерческий банк» (НВКБанк) лишился лицензии 24 января 2020 года. На тот момент по размеру активов он был на 179-м месте в стране. Банк почти на 20% принадлежал председателю наблюдательного совета Владиславу Бурову. Работала кредитно-финансовая организация с 1992 года. Среди претензий регулятора, послуживших основанием для отзыва лицензии, назывался большой объём проблемных ссуд в составе кредитного портфеля — более 65%.

На начало октября 2020 года долги банка перед 1 622 кредиторами превышали 9,613 млрд рублей.