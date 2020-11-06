Тегеран, , 09:22 — REGNUM 5 ноября генеральный консул Ирана в Шанхае Рамезан Парваз заявил, что третья китайская международная выставка импорта (CIIE) является связующим звеном между региональной и мировой экономикой, а также центром сотрудничества богатых и бедных стран мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед представителями китайской газеты Global Times, Рамезан Парваз отметил:

«С 2018 года Иран получил возможность участвовать во всех трех выставках CIIE. Мы активно участвовали в 2019 году на трех уровнях: на уровне национального павильона, где наш министр торговли и промышленности возглавлял большую делегацию; на уровне частных предприятий с 15 иранскими компаниями, а также на уровне представительств культуры и туризма».

Парваз подчеркнул: «На самом деле мы подготовились к участию в этом году лучше, так как зарезервировали около 500 квадратных метров для наших компаний, чтобы они могли свободно осуществлять свою деятельность».

«Нам удалось привлечь 28 иранских компаний к участию в третьей выставке CIIE в этом году. 15 компаний работают в интеллектуальных отраслях, таких как информационные технологии, в этой части основным продуктом является технология нано-волокон. 13 компаний из других секторов представят такие товары, как персидский ковер, фитопрепараты, изделия ручной работы и продукты питания», — сообщил Иранский дипломат.