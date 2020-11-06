Тегеран, , 08:33 — REGNUM 4 ноября на юго-западе Ирана состоялась церемония, посвящённая началу строительства стратегически важного железнодорожного сообщения Чабахар-Захедан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В церемонии приняли участие министр городского развития, вице-спикер парламента и командир базы Хатам аль-Анбия, которая является ведущим подрядчиком Ирана.

Ахмад Нозари, представитель министерства городского развития, рассказал журналистам Mehr News, что на разработку почти 43 процентов проекта, который, по его словам, будет окончательно запущен в ближайшем будущем, был потрачена огромная часть средств из государственного бюджета.

Как только данный проект будет запущен, Афганистан сможет использовать железную дорогу для отправки своей минеральной и сельскохозяйственной продукции в порт Чабахар, чтобы в дальнейшем доставлять ее в другие страны.