Бишкек, , 02:18 — REGNUM Правительство Киргизии создало межведомственную комиссию, которая попытается выяснить на какие именно цели прежние власти потратили более $336 млн (26 млрд 361 млн рублей) кредитов и грантов, полученных на борьбу с коронавирусом. Об этом на заседании парламента заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

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По ее словам, ни один из руководителей предыдущего правительства за всё время так ни разу и не представил отчет о том, куда были потрачены эти большие, по меркам республики, деньги.

Отвечая на вопросы депутатов, вице-премьер сообщила, что прежние власти Киргизии договорились с другими странами и международными организациями о привлечении $773 млн (60 млрд 568 млн рублей) на противодействие пандемии COVID-19.

«Из них $597 млн (46 млрд 838 млн рублей) в качестве льготных кредитов и $175 млн (13 млрд 730 млн рублей) в виде грантов. На сегодня из всей суммы поступило только $336 млн (26 млрд 361 млн рублей), а остальные $436 млн (34 млрд 207 млн рублей) должны скоро выделить», — резюмировала она.