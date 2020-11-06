Тегеран, , 08:39 — REGNUM 4 ноября Евразийский экономический союз (ЕАЭС) объявил, что, несмотря на критическую ситуацию, созданную пандемией в регионе и во всем мире, торговля Ирана с ЕАЭС имеет непрерывно растущий тренд. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Согласно докладу организации, торговый обмен Ирана с ЕАЭС увеличился до двух миллиардов долларов, показав рост на 2% за последние восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Комиссия ЕАЭС сообщила, что увеличение товарооборота обусловлено импортом в страну сельскохозяйственной продукции на сумму 230 миллионов долларов. При этом сырье сельскохозяйственной продукции и продовольствия находится на вершине экспорта ЕАЭС в Иран ($939 млн.), что составляет 80% от общего экспорта в страну.

В свою очередь, экспорт Ирана в страны ЕАЭС составил 575 миллионов долларов благодаря таким товарным позициям, как фрукты и сухофрукты.

ЕАЭС является экономическим союзом государств, расположенных в Центральной и Северной Азии, а также в Восточной Европе. Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года лидерами Белоруссии, Казахстана и России, вступив в силу 1 января 2015 года.