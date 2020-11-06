Москва, , 01:25 — REGNUM Жители России в октябре 2020 года снизили объём закупки продуктов питания для создания запасов, говорится в материалах оператора фискальных данных «Такском».

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Аналитики сообщили, что с 1 по 28 октября продажи манки, геркулеса и гречки просели на 28−30% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре текущего года. Продажи риса, макаронных изделий и соли упали на 3−5%, консервов — на 6%, а тушенки — на 2%.

«Это (падение спроса) связано с тем, что у людей ещё остались большие запасы продовольствия с тех пор, как они закупили его в первую волну пандемии», — прокомментировал ситуацию «Известиям» замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Ранее руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова сообщила ИА REGNUM, что сейчас у граждан РФ нет ни малейших оснований для того, чтобы начинать активно закупаться продуктами питания или товарами первой необходимости.

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