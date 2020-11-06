Загреб, , 00:58 — REGNUM Вице-премьер и министр финансов Хорватии Здравко Марич 5 ноября на пресс-конференции заявил, что предложенные налоговые изменения, вступающие в силу с 2021 года, препятствуют прогрессу в отношении налогообложения доходов, напомнив, что две трети налогоплательщиков в стране не платят подоходный налог. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Депутаты парламента 5 ноября внесли четыре предложения по проведению налоговой реформы в Хорватии. Было предложено снизить ставку подоходного налога с 24% до 20% и с 36% до 30%, а также снизить ставку налога на прибыль с 12% до 10% для предпринимателей, которые ежегодно получают доход до 1 миллиона 120 тысяч долларов США.

На просьбу журналистов прокомментировать критику оппозиции о том, что последний раунд налоговых поправок снова приносит выгоду лишь богатым слоям населения, а не гражданам среднего и низшего класса в Хорватии, Марич ответил, что этот аргумент является вполне релевантным.

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