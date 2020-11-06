Загреб, , 00:40 — REGNUM Депутаты парламента Хорватии в первом чтении 5 ноября предложили внести поправки к законам о подоходном налоге, налоге на прибыль, налоге на добавленную стоимость и обороте денежных средств. Данные поправки предполагают пересмотр налогов в Хорватии в сторону их снижения. Томислав Чорич, министр экономики и устойчивого развития Хорватии, в эфире хорватского телеканала прокомментировал данную налоговую реформу. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Этот раунд налоговой реформы — еще один показатель авторитета правительства и наших рекомендаций правящей партии Хорватии в направлении снижения подоходного налога, а также других налогов», — отметил Чорич.

Чорич также подчеркнул, что благодаря изменению налога на прибыль большая часть хорватских граждан ощутит увеличение своих доходов, а хорватские предприятия смогут отложить некоторые средства для дальнейших инвестиций. По его словам, таким образом правительство Хорватии достигнет своей цели — увеличит совокупный спрос и придаст дополнительный импульс восстановлению экономики страны в 2021 году.