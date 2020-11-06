Загреб, 6 ноября 2020, 00:40 — REGNUM Депутаты парламента Хорватии в первом чтении 5 ноября предложили внести поправки к законам о подоходном налоге, налоге на прибыль, налоге на добавленную стоимость и обороте денежных средств. Данные поправки предполагают пересмотр налогов в Хорватии в сторону их снижения. Томислав Чорич, министр экономики и устойчивого развития Хорватии, в эфире хорватского телеканала прокомментировал данную налоговую реформу. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Чорич также подчеркнул, что благодаря изменению налога на прибыль большая часть хорватских граждан ощутит увеличение своих доходов, а хорватские предприятия смогут отложить некоторые средства для дальнейших инвестиций. По его словам, таким образом правительство Хорватии достигнет своей цели — увеличит совокупный спрос и придаст дополнительный импульс восстановлению экономики страны в 2021 году.