Рим, , 22:34 — REGNUM В 2020 году выручка предприятий гостиничного сектора Италии снизилась на 88,3%, сообщили в четверг, 5 ноября, в профильной национальной ассоциации Federalberghi.

Значительная часть отелей на протяжении длительного периода были закрыты, некоторые закрыты и до сих пор, ведь иностранных туристов нет, к тому же правительство ограничило перемещения в пределах страны, отметили эксперты.

Гостиничный бизнес пострадал от антикоронавирусных ограничений едва ли не больше всех других отраслей экономики страны, констатировали представители ассоциации.