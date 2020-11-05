София, , 22:34 — REGNUM Министры экономики стран Западных Балкан и государств-членов ЕС, участвующих в Берлинском процессе, а также Великобритании, 5 ноября провели онлайн-встречу в рамках подготовки к саммиту в Софии, на котором должен быть утвержден план экономической интеграции на Западных Балканах, опубликованный Еврокомиссией. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Он добавил, что подготовительная встреча к саммиту в Софии, в рамках Берлинского процесса, состоится 10 ноябрях и объединит лидеров стран Западных Балкан и Европейского союза.

«На этом саммите должен быть одобрен амбициозный план углубления экономической интеграции путем построения регионального общего рынка на Западных Балканах, основанного на четырех свободах единого рынка ЕС», — говорится в заявлении комиссии.

Представители Еврокомиссии добавили, что на данной министерской встрече участвует комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Вархели, который представляет недавно принятый экономический и инвестиционный план для стран Западных Балкан.

Напомним, что «Берлинский процесс», инициированный Германие в 2014 году, предусматривает организацию регулярных встреч представителей страна Европейского союза и Западных Балкан. Главной задачей проекта является стимулирование регионального сотрудничества и экономического развития государств региона.