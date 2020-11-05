Милан, Италия, , 22:25 — REGNUM Вторая волна коронавируса в ЕС остановит начавшееся в предыдущем квартале восстановление экономики, с таким заявлением выступил в четверг, 5 ноября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

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Теперь в Еврокомиссии рассчитывают, что восстановление возобновится в первом квартале 2021 года.

Согласно обновленному прогнозу властей ЕС, в 2020 году объем ВВП еврозоны снизится на 7,8%.