Милан, Италия, , 22:09 — REGNUM Экономика Италии не достигнет докризисных показателей ни в 2021, ни в 2022 году, с таким прогнозом выступили в Еврокомиссии в четверг, 5 ноября.

В комиссии несколько более оптимистично посмотрели на ситуацию с ВВП Италии в 2020 году: сейчас прогнозируется его падение на 9,9%, летом 2020 года в Брюсселе полагали, что снижение составит 11,2%.

В то же время евробюрократы считают, что и восстанавливаться экономика Италии будет дольше, чем предполагалось. В 2021 году рост, согласно новому прогнозу, составит 4,1% — летом 2020 года этот показатель был выше на 2%.