Ижевск, , 20:51 — REGNUM Удмуртия достигла исторического рекорда по разнице доходов и расходов бюджета. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе открытого интервью на площадке Ижевского автозавода.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Он рассказал, каким образом планировался бюджет республики на 2020 год.

«Мы рассчитывали минимум на 70 млрд рублей. Мы были уверены, что заработаем 80. И сознательно, как и в 19-й год, входили с дефицитом около 9 млрд рублей», — отметил Бречалов.

При этом в настоящий момент, по прогнозу, с учетом оставшихся двух месяцев доходы бюджета республики составят около 60 млрд рублей.

«Падение примерно на 11 млрд рублей. Это уже «медицинский факт», что называется. Может быть хуже, но надеемся все-таки, что либо останется так, либо будет даже чуть лучше», — не теряет оптимизма глава Удмуртии.

«Если к этой сумме приплюсовать существенные средства на борьбу с ковидом — это 5,8 млрд рублей, то почти в 17 млрд мы выходим в дефицит», — добавил Бречалов.

Он подчеркнул, что в настоящее время республика достигла исторического рекорда по показателю разницы доходов и расходов бюджета — 22 млрд рублей.

«С такой ситуацией Удмуртия не сталкивалась никогда», — заключил глава Удмуртии. Однако он заверил, что все свои социальные обязательства республика выполнит в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Бречалов говорил, что объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в Удмуртию по итогам восьми месяцев 2020 года составил 19,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 77,7%. Только на сбалансированность бюджета республика получила 3,8 млрд рублей.

При этом за указанный период в бюджет Удмуртии поступило 30,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что ниже показателя января — августа 2019 года на 17%. Доход бюджета республики составил 50,7 млрд рублей, увеличившись на 5,1%. Расходы выросли на 21,5% — до 57,3 млрд рублей.

Поступившие из федерального бюджета на данный момент дополнительные дотации не перекрывают объем выпадающих доходов. Прогнозировалось, что недополучение составит как минимум 12 млрд рублей.

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